Дмитрий Аленичев: "Во втором тайме с "Крыльями" мы боялись играть"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал встречу пятого тура российской премьер-лиги с "Крыльями Советов" (1:0). С 34-й минуты самарцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника Олега Ланина.

- Первая победа для "Енисея" в премьер-лиге, болельщиков надо поздравить с этим успехом. Тяжелейшая игра, - сказал Аленичев в эфире телеканала "Матч Премьер". - У нас было несколько вариантов в атакующих действиях. Первые 20 минут мы играли по одной схеме, затем перешли на другую.

Ключевую роль сыграло удаление, но, как ни странно, это повлияло на нас в худшую сторону. Во втором тайме мы просто испугались и перестали играть в футбол. Пытались удерживать счет, что, к сожалению, часто происходит с командами после удаления одного игрока. И концовка была очень нервной. Момент с удалением? Никогда не говорю о судьях.

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