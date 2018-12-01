16:27 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Аленичев: "У "Енисея" были все шансы на победу в матче с "Ахматом"

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Главный тренер "Енисея"  Дмитрий Аленичев после матча 16-го тура премьер-лиги против "Ахмата" (1:1) заявил, что его команда могла победить.

- Хочу поблагодарить болельщиков за то, что они в такую погоду пришли поддержать команду, - сказал Аленичев в эфире канала "Матч Премьер". - Недоволен результатом. Мы заслуживали победу. Гол, который мы пропустили, не сломил нашу команду. Мы продолжили верить, создавать моменты и заработали пенальти. У нас были все шансы для победы.

Погода? Не придавали этому значения. Предупредил, чтобы команда действовала агрессивно. Это удалось. Возможная отмена матча? Да, неопределенность была. Но мы готовились к игре в течение всей недели и были уверены, что матч состоится. 

Енисей - Ахмат

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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