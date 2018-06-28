Дмитрий Аленичев: "Гибель наших клубов во время ЧМ-2018 - антиреклама России"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" отметил, что ситуация с исчезнувшими "Тосно" и "Кубанью" не добавляет репутации России во время чемпионата мира-2018.

– Идет чемпионат мира, а в это время в России умирают один клуб за другим. Что происходит и что делать?

– Все печально, тем более во время такого турнира…. Сами себе создаем антирекламу. У нас победитель Кубка прекратил свое существование – "Кубань", одна из старейших команд страны, у которой целая армия фанатов. Это катастрофа просто… Но вопрос тут один – денег нет.

– А где их взять? Спасут только дорогие телеконтракты, как в Англии?

– Не думаю, что у нас реально зарабатывать такие суммы на телетрансляциях. Мне, честно говоря, непонятно финансовое состояние "Кубани" – там чуть ли не два или три миллиарда рублей долга. Как можно допустить такие задолженности? Значит, не надо платить столько футболистам. По "Амкару" ясная ситуация, хотя не думаю, что там такие большие деньги. Могли бы найти средства, чтобы сохранить коллектив.

– Может, стоит принять какой-то закон, чтобы профессиональные клубы – и не только футбольные – не гибли?

– Думаю, так и случится. Закончится чемпионат мира, и объекты инфраструктуры тоже надо будет содержать. На это нужны немалые средства. Навскидку могу сказать, что на обслуживание нового стадиона в год уходит 250-300 миллионов рублей. Понятно, что региональные бюджеты эту сумму не потянут, нужно обращаться к государству за помощью. А то будет как в Бразилии: настроили арен к ЧМ-2014, а сейчас, говорят, там ужас, все рушится. Мы не имеем права такое допустить. Государство должно принять соответствующие нормативные акты. (Вячеслав КОРОТКИН)

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