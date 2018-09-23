Директор ЦСКА по связям с общественностью: "Болельщики "Спартака" молодцы. И стихи пишут, и видео снимают"

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов похвалил болельщиков "Спартака", которые перед дерби с армейцами (1:1) устроили акцию по всей стране. Во всех городах, которые приняли участие в акции, были нарисованы граффити с названием города или региона и далее фразой "ненавидит ЦСКА".
- Перед матчем болельщики "Спартака" провели акцию, посвященную ЦСКА по многим городам России.
- Они вообще молодцы. И рисуют, и стихи пишут, и видео забавное снимают. Только порадоваться можно. (Александр Рогулев)
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