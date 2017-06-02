Динияр Билялетдинов: "Рассматриваю варианты продолжения карьеры и в России, и за рубежом"

Бывший полузащитник "Рубина" и сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, что рассматривает варианты продолжения карьеры как в российских, так и в зарубежных клубах. 32-летний россиянин является свободным агентом, так как у него 31 мая закончился контракт с казанской командой.

– Есть новости по поводу вашего будущего? Рассматриваете какие-то варианты? – вопрос Билялетдинову.

– Да, рассматриваю. Я сейчас нахожусь в отпуске, на море, где пробуду до двенадцатого июня. Работа идет, но какая-то определенная картина сложится к середине июня. Есть варианты и в России, и за рубежом. Надо будет выбирать.

– Вас больше интересуют российские варианты или зарубежные?

– В первую очередь меня интересует то, чтобы я играл. Остальное – на втором плане. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)



