16:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Динияр Билялетдинов: "Рассматриваю варианты продолжения карьеры и в России, и за рубежом"

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Бывший полузащитник "Рубина" и сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, что рассматривает варианты продолжения карьеры как в российских, так и в зарубежных клубах. 32-летний россиянин является свободным агентом, так как у него 31 мая закончился контракт с казанской командой.

– Есть новости по поводу вашего будущего? Рассматриваете какие-то варианты? – вопрос Билялетдинову.

– Да, рассматриваю. Я сейчас нахожусь в отпуске, на море, где пробуду до двенадцатого июня. Работа идет, но какая-то определенная картина сложится к середине июня. Есть варианты и в России, и за рубежом. Надо будет выбирать.

– Вас больше интересуют российские варианты или зарубежные?

– В первую очередь меня интересует то, чтобы я играл. Остальное – на втором плане. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)


 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

Арарат

16:57

James Gang

Кончился Диня как футболёр...

16:56

серж семенович

чего там рассматривать иди в арарат москва ...правда могут лялю и не взять ... из всей карьеры один сезон ...играл

16:51