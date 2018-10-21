"Динамо" – "Зенит": онлайн трансляция матча – в 14.00

Сегодня, 21 октября, состоятся очередные матчи 11-го тура российской премьер-лиги. Начнется день в Химках, где "Динамо" примет "Зенит".

Питерцы мощно стартовали и идут во главе таблицы, опережая ближайшего соперника, "Краснодар", на шесть баллов. Бело-голубым нужно выбираться из зоны стыковых матчей.

Встреча на "Арене Химки" состоится 21 октября, стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Динамо" – "Зенит".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Динамо" – "Зенит": трансляция