"Динамо" в меньшинстве сыграло вничью с тульским "Арсеналом"

"Динамо" на выезде сыграло вничью с тульским "Арсеналом" (0:0) в матче 1-го тура чемпионата России. Гости на 7-й минуте встречи остались в меньшинстве – прямую красную карточку за фол на полузащитнике хозяев поля Горане Чаушиче получил хавбек бело-голубых Абдул Азиз Тетте.

Во 2-м туре "Динамо" 3 августа сыграет с "Рубином". "Арсенал" на следующий день на выезде встретится с "Зенитом".

Чемпионат России

Премьер-лига - 2018/2019

1-й тур

"Арсенал " (Тула) - "Динамо " - 0:0

"Арсенал ": Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Хагуш, Горбатенко, Берхамов (Лесовой, 58), Чаушич, Ткачев, Кангва (Ивакин, 82), Александров (Костадинов, 58).

"Динамо ": Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Морозов, Черных (Темников, 83), Тетте, Соу, Панченко, Жоаузинью (Соснин, 90+2), Луценко (Марков, 65).

Предупреждения: Чаушич, 9. Берхамов, 52. Марков, 87. Григалава, 89.

Удаление: Тетте, 7.

Судьи: ВАСИЛЬЕВ (Ижевск). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).

29 июля. Тула. Стадион "Арсенал".

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