"Динамо" – "Урал": Луценко удвоил преимущество хозяев

Нападающий "Динамо" Евгений Луценко удвоил преимущество московского клуба в матче 17-го тура чемпионата России против "Урала".
Защитник "Динамо" Тони Шуньич покатил мяч на правый фланг, Алексей Козлов оттуда в касание классно навесил, и Луценко, положив корпус, вколотил мяч в правый нижний угол ворот "Урала".
⚽ Третий гол Евгения Луценко в нынешнем сезоне РПЛ.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 9 декабря 2018 г.
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