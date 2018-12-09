"Динамо" – "Урал": Луценко удвоил преимущество хозяев

Нападающий "Динамо" Евгений Луценко удвоил преимущество московского клуба в матче 17-го тура чемпионата России против "Урала".

Защитник "Динамо" Тони Шуньич покатил мяч на правый фланг, Алексей Козлов оттуда в касание классно навесил, и Луценко, положив корпус, вколотил мяч в правый нижний угол ворот "Урала".

"Динамо" – "Урал": чемпионат России по футболу, онлайн-трансляция, начало – в 14.00 (мск).