"Динамо" сыграло вничью с "Йиглавой"

"Динамо" сыграло вничью с чешcкой "Йиглавой" в контрольном матче - 1:1. Единственный мяч бело-голубых провел форвард Евгений Марков.
В стартовом составе "Йиглавы" появился россиянин Владислав Левин.
Контрольный матч
"ДИНАМО" (Россия) - "Йиглава" (Чехия) - 1:1 (0:0)
Голы: Марков, 80 (1:0). Икауниекс, 89 (1:1).
"Динамо": Лещук, Рауш (Калугин, 69), Цаллагов (Рыков, 46), Морозов, Шуньич (Козлов, 46), Хольмен (Темников, 69), Соу (Кузьмин, 62), Ташаев (Грулев, 65), Москвичев (Соснин, 46), Луценко (Тетте, 62), Черных (Катрич, 76), Обольский (Марков, 46).