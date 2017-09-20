"Динамо" подтвердило, что Панченко и Рыков успешно прооперированы

Игроки "Динамо" Кирилл Панченко и Владимир Рыков успешно прооперированы, сообщает официальный Твиттер клуба. Панченко получил повреждение 15 сентября в матче 10-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:1). У него была диагностирована травма коленного сустава с повреждением передней крестообразной связки. Восстановление его займет примерно полгода.

Рыков получил перелом скуловой кости также в поединке с "Арсеналом". Его возвращение на поле ожидается через месяц.