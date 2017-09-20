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22:33 | Футбол — РФПЛ

"Динамо" подтвердило, что Панченко и Рыков успешно прооперированы


Игроки "Динамо" Кирилл Панченко и Владимир Рыков успешно прооперированы, сообщает официальный Твиттер клуба. Панченко получил повреждение 15 сентября  в матче 10-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:1). У него была диагностирована травма коленного сустава с повреждением передней крестообразной связки. Восстановление его займет примерно полгода.

Рыков получил перелом скуловой кости также в поединке с "Арсеналом". Его возвращение на поле ожидается через месяц.

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