17:00 | Футбол — РФПЛ

"Динамо" объявило о продлении контракта с Дмитрием Хохловым

Дмитрий ХОХЛОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Дмитрий ХОХЛОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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"Динамо" на своем официальном сайте объявило о продлении сотрудничества с главным тренером команды Дмитрием Хохловым. Также работу в тренерском штабе продолжат Юрий Никифоров, тренер вратарей Евгений Плотников и тренер по физподготовке Петре Лазареску.

42-летний Хохлов принял "Динамо" перед 13-м туром чемпионата Россиии в первом же своем матче одержал победу над "СКА-Хабаровск" (2:0). При нем команда набрала 30 очков, что позволило бело-голубым занять итоговое 8-е место в турнирной таблице и выполнить задачу на сезон.

– Тренерский штаб во главе с Дмитрием Хохловым проделал хорошую работу и продемонстрировал достойные результаты – по итогам весенней части сезона "Динамо" разделило с ФК "Краснодар" третье место, - отметил генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров. - Мы рады объявить о продлении сотрудничества с Дмитрием Валерьевичем и его тренерским штабом. Искренне надеюсь, что тот вектор, который команда продемонстрировала этой весной, "Динамо" сохранит и в последующем.

 

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=13488

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Островзаячий

Динамики, куда дели спортивного директора? Ташаев в Спартак перейти не может. А тренерский штаб продлили и без него.

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