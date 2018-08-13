"Динамо": клуб просит наложить спортивные санкции на Ташаева

В "Динамо" прокомментировали продолжение тяжбы с экс-полузащитником команды Александром Ташаевым.

- Действительно, ФК "Динамо"(Москва) обратился в Палату по разрешению споров РФС с жалобой по действиям игрока Александра Ташаева, - говорится в заявлении пресс-службы бело-голубых. - Со своей стороны клуб действовал добросовестно и был намерен продолжить отношения с Александром, предоставлял достаточно игровой практики, прилагал все усилия по формированию положительной репутации игрока. Руководствуясь регламентными условиями РФС, клуб просит наложить спортивные санкции на игрока, а в будущем намерен последовательно и настойчиво отстаивать свои спортивные и финансовые интересы.

Ранее телеграмм-канал "Мутко против" сообщил о том, что "динамовцы хотят вернуть 400 000 евро "подъемных", выплаченных игроку". Кроме того, клуб намерен добиваться дисквалификации игрока.