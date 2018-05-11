"Динамо" - болельщикам: "Просим отказаться от пиротехники и расистских выкриков на матче со "Спартаком"

"Динамо" на своем официальном сайте обратилось к болельщикам своей команды в преддверии матча 30-го тура чемпионата России против "Спартака". Клуб призвал фанатов отказаться от использования пиротехнических и других запрещенных средств, а также воздержаться расистских выкриков на игре.

"Ваша поддержка ощущалась на протяжении всего чемпионата, начиная с первого домашнего матча с все тем же "Спартаком", и на играх в сорокаградусную жару с "Ахматом" в Грозном, и на самом дальнем выезде в Хабаровске, и в дождливой и ставшей для нас неудачной Туле, и при -15 градусах на "Нефтянике" в Уфе, и, конечно, на всех домашних матчах в Химках. На каждой игре команда и футболисты чувствовали ваше присутствие и вашу поддержку!



Обращаемся к вам с просьбой отказаться от использования пиротехнических и других запрещенных средств, воздержаться расистских выкриков на матче в Тушине, а также напоминаем вам про ужесточение мер наказания за правонарушения во время футбольных матчей. Так, за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет.



Давайте вместе покажем, как нужно болеть за команду. Приезжайте заранее, чтобы избежать очереди и у касс и на входных группах, чтобы поддержать команду с самых первых минут!", - говорится в заявлении на официальном сайте "Динамо".

Матч "Спартак" - "Динамо" пройдет в Москве на "Открытие Арене" 13 мая, начало - 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Ранее было объявлено, что красно-белые продали все билеты на встречу.