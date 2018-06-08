Дик Адвокат: "Не советовал Промесу уезжать из "Спартака"

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат в интервью "СЭ" признался, что не советовал полузащитнику "Спартака" Квинси Промесу уходить из российского клуба. По мнению специалиста, дело самого игрока принимать решения о своем будущем.

– Квинси Промес – один из тех, кто поднимет сборную Голландии?

– Очень хороший футболист! Отличный парень. Профессионал. Кстати, то, что Промес регулярно вызывается в сборную, говорит об уровне российской лиги. Всегда говорил: в России очень сильная лига. И пример Промеса – отличное подтверждение.

– Считается, что он созрел для топ-чемпионата. Советовали ему что-то?

– Никогда не даю игрокам советов, если меня не спрашивают. И ему не советовал. Это его дело. В "Спартаке" Квинси завоевал титул, играл в Лиге чемпионов. Сложно сказать, что лучше для него, он это точно знает лучше нас. Но как видите, "Спартак" не мешает ему получать вызовы и играть. Уверен, у него получится и в другой команде, вот только это не значит, что сейчас – плохой вариант. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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