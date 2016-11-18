18:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Денис Попов: "Не факт, что вся информация о Еременко – правда"

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Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов прокомментировал решение КЭДК УЕФА по "делу Романа Еременко". Он добавил, что рано говорить о завершении карьеры, учитывая профессиональные данные финна. Игрок дисквалифицирован на два года. В его допинг-пробе были обнаружены кокаин и его метаболиты.

– Два года для любого футболиста – приличный срок, – сказал Попов. – Но учитывая профессиональные данные Еременко, рано говорить о завершении карьеры. Конечно, после паузы он не сможет набрать такую же физическую форму – это факт. Сложно сказать, вернется ли Еременко после дисквалификации в ЦСКА, возможно, он сам захочет завершить карьеру игрока и начать заниматься тренерской деятельностью.

Думаю, стоит подать апелляцию. Тем более, в свете тех событий, которые происходили с нашими спортсменами совсем недавно. Не факт, что и вся информация о Еременко – правда.

ЦСКА потребуются колоссальные средства, чтобы найти игрока такого же уровня. После ухода Романа в клубе начались проблемы. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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hattabych

То есть, не только кокаином баловался?

19:50

Slim Taller

Так не было никакой информации.В таких случаях и плодятся слухи. А "свет недавних событий" не имеет никакого отношения.Ерёменко - гражданин Финляндии.Странно,что Попов не знает этого.

19:11

serenky25

На самом деле он был награжден и введен в зал футбольной славы!

19:01

passerby

"Тем более, в свете тех событий, которые происходили с нашими спортсменами совсем недавно. Не факт, что и вся информация о Еременко – правда."------- Все та же песня, впрочем Еременко не "наш спортсмен" ....

18:28

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Материалы других СМИ