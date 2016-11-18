Денис Попов: "Не факт, что вся информация о Еременко – правда"

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов прокомментировал решение КЭДК УЕФА по "делу Романа Еременко". Он добавил, что рано говорить о завершении карьеры, учитывая профессиональные данные финна. Игрок дисквалифицирован на два года. В его допинг-пробе были обнаружены кокаин и его метаболиты.

– Два года для любого футболиста – приличный срок, – сказал Попов. – Но учитывая профессиональные данные Еременко, рано говорить о завершении карьеры. Конечно, после паузы он не сможет набрать такую же физическую форму – это факт. Сложно сказать, вернется ли Еременко после дисквалификации в ЦСКА, возможно, он сам захочет завершить карьеру игрока и начать заниматься тренерской деятельностью.

Думаю, стоит подать апелляцию. Тем более, в свете тех событий, которые происходили с нашими спортсменами совсем недавно. Не факт, что и вся информация о Еременко – правда.

ЦСКА потребуются колоссальные средства, чтобы найти игрока такого же уровня. После ухода Романа в клубе начались проблемы. (Любовь КОНЯЕВА)