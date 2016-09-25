Денис Глушаков: "Уже сказали Каррере: "Снимите свой костюм!"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после поражения в матче 8-го тура чемпионата России от "Уфы" (0:1) подчеркнул, что команда должна не опускать голову и продолжать работать. По словам хавбека, команда уже попросила главного тренера Массимо Карреру сменить костюм.
– Каррера сегодня надел костюм, и команда проиграла...
– Да мы ему уже сказали: "Снимите свой костюм и будьте с командой в экипировке!"
– В разговоре с журналистами Массимо признался, что по самоотдаче вопросов ни к кому нет, все выложились, и он этому рад.
– Да. Я про это и сказал уже. Не слышал, что наш тренер говорил после матча в раздевалке, поскольку был в душе, но мы все же всё видели. Бывают и такие матчи. Сначала перекладина, потом защитники соперника выбивают из пустых ворот, где-то еще не забиваем, потом где-то не свистят. Надо пережить такие моменты. Главное – не опускать голову, а продолжать работать.
– И вратарь "Уфы" Андрей Лунев еще кураж поймал...
– Да он вторую игру уже ловит его! И еще желтые ему не дают почему-то за то, что долго мяч в игру вводит (улыбается).
– "Зенит" набирает форму, много забивает. Не боитесь попасть под каток?
– Да нам неважно, сколько и кому он там забивает. У нас с "Зенитом" следующая игра. Вот и посмотрим, сколько они нам попробуют забить. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Массимо Каррера: "Я сожгу этот костюм и снова надену тренировочный"//
Массимо Каррера: "Костюм? Как только "Спартак" мне его сошьет"
Пиитерец
Дениис, а может лучше тебе к ортопеду? А заодно к окулисту, психотерапевту и пластическому хирургу.
23:23 25 сентября
DAVI SVININU!
Сектанты !!! Изгинь нечистая!
22:14 25 сентября
ATA
глушак с камбаром карере не дадут тренировать
22:09 25 сентября
Versus67
Яма.
21:26 25 сентября
Эрмин
Хамло лапотное.
21:24 25 сентября
Xen1um
masson, клавиатуру c монитором свою протри, всю пеной и ядом забрызгал
20:49 25 сентября