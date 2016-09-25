20:21 25 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "Уже сказали Каррере: "Снимите свой костюм!"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после поражения в матче 8-го тура чемпионата России от "Уфы" (0:1) подчеркнул, что команда должна не опускать голову и продолжать работать. По словам хавбека, команда уже попросила главного тренера Массимо Карреру сменить костюм.

Каррера сегодня надел костюм, и команда проиграла...

– Да мы ему уже сказали: "Снимите свой костюм и будьте с командой в экипировке!"

– В разговоре с журналистами Массимо признался, что по самоотдаче вопросов ни к кому нет, все выложились, и он этому рад.

– Да. Я про это и сказал уже. Не слышал, что наш тренер говорил после матча в раздевалке, поскольку был в душе, но мы все же всё видели. Бывают и такие матчи. Сначала перекладина, потом защитники соперника выбивают из пустых ворот, где-то еще не забиваем, потом где-то не свистят. Надо пережить такие моменты. Главное – не опускать голову, а продолжать работать.

– И вратарь "Уфы" Андрей Лунев еще кураж поймал...

– Да он вторую игру уже ловит его! И еще желтые ему не дают почему-то за то, что долго мяч в игру вводит (улыбается).

"Зенит" набирает форму, много забивает. Не боитесь попасть под каток?

– Да нам неважно, сколько и кому он там забивает. У нас с "Зенитом" следующая игра. Вот и посмотрим, сколько они нам попробуют забить. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Массимо Каррера: "Я сожгу этот костюм и снова надену тренировочный"//
Массимо Каррера: "Костюм? Как только "Спартак" мне его сошьет"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 8-й тур

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Пиитерец

Дениис, а может лучше тебе к ортопеду? А заодно к окулисту, психотерапевту и пластическому хирургу.

23:23 25 сентября

DAVI SVININU!

Сектанты !!! Изгинь нечистая!

22:14 25 сентября

ATA

глушак с камбаром карере не дадут тренировать

22:09 25 сентября

Versus67

Яма.

21:26 25 сентября

Эрмин

Хамло лапотное.

21:24 25 сентября

Xen1um

masson, клавиатуру c монитором свою протри, всю пеной и ядом забрызгал

20:49 25 сентября

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Материалы других СМИ