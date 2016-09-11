Денис Глушаков: "Самый трудный момент? Вся игра с "Локомотивом" была тяжелой"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Локомотивом" (1:0) в домашнем матче 6-го тура чемпионата России подчеркнул, что встреча получилась тяжелой. По словам Глушакова, в отстутствии Фернанду его функции никак не поменялись, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Мы вели в счете, а "Локомотиву" пришлось отыгрываться, – подчеркнул Глушаков. – Поэтому так получилось, что чуть отдали инициативу, стали больше действовать на контратаках. Соперник освежил атаку, выпустил нового форварда, естественно, старался забить ответный гол. Но и у нас возникали хорошие шансы забить второй мяч.

– Какой момент стал самый тяжелым?

– Да трудно выделить какой-то отдельный отрезок. Вся игра получилась трудной. Мы встречались с сильным соперником. Дерби – и этим все сказано.

– В отсутствии Фернанду ваши функции как-то поменялись?

– Нет. Сыграли так же, как и прежде. Просто вместо Фернанду вышел Ромулу.