Денис Глушаков: "Россия – футбольная страна, но есть вещи, которые надо развивать"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков подчеркнул в интервью "СЭ", что рассуждать на тему, футбольная ли Россия страна, можно часами. По мнению игрока, есть вещи которые необходимо развивать.

– В свете высказываний Леонида Слуцкого, не могу не задать вопрос о популярности футбола в России. Футбольная страна у нас или нет? - вопрос Глушакову.

– На эту тему можно рассуждать часами. Если вкратце, то на "Спартак" приходит 44 тысячи зрителей, на ЦСКА – 30. Как можно говорить о том, что мы нефутбольная страна? Появляются новые стадионы, спортивные площадки. Люди ходят на матчи, во дворах пацаны рубятся с утра до вечера.

Россия футбольная страна, но есть вещи, которые необходимо развивать. Обращать внимание на детский футбол, подготовку тренеров. (Сергей АСТАХОВ)

Полностью интервью Глушакова – в ближайшее время в "СЭ"