22:38 | Футбол — РПЛ

Денис Глушаков поблагодарил молодежку "Спартака" после победы над ЦСКА

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков вслед за защитником Андреем Ещенко выложил совместную фотографию молодежной команды красно-белых после победы над ЦСКА (2:1). Подписан снимок так: "Пацаны, вы наше будущее! Спасибо вам за отличную игру!".

Напомним, Глушаков и Ещенко провели на поле все 90 минут.

Обоих футболистов отстранили от тренировок с основным составом "Спартака". Они не приняли участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (0:2).

 

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