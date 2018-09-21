Глушаков тренируется с дублем "Спартака"

Как стало известно "СЭ", в четверг хавбек "Спартака" Денис Глушаков, который вместе с защитником Андреем Ещенко был отстранен от работы с основным составом на следующий день после матча 7-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:2), провел тренировку с молодежкой красно-белых. При этом в планы тренерского штаба москвичей не входит возвращение обоих футболистов в первую команду до встречи 8-го тура с ЦСКА - она состоится в воскресенье, 23 сентября, на "ВЭБ Арене". (Вячеслав Короткин)