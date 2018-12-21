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Денис Глушаков – об обвинениях в измене: "Идет информационная война"

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Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" ответил жене Дарье, которая обвинила его в измене.

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– Объяснение ситуации с обвинением в измене? Я нахожусь в шоковом состоянии, – сказал Малахову в эфире передачи Глушаков. – Мне тяжело говорить на эту тему. Не понимаю, зачем люди приходят на программу и обсуждают это. Считаю, что в моей ситуации бессмысленно общаться на стороне. Идет информационная война.

 

 

 

 

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