Денис Глушаков: "Массимо Каррера - копия Капелло"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в интервью постоянному колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире телеканала "Россия 24" рассказал об изменениях в московском клубе с приходом главного тренера Массимо Карреры. Также хавбек сравнил его с экс-наставником сборной России Фабио Капелло.

– Каррера добавил "Спартаку" много эмоций, – сказал Глушаков. – У него итальянский темперамент. Добавил "физики" и тактики. С его приходом стали много работать на "физику". Стало много тактических упражнений. Это связано с обороной и атакой. Это он и добавил.

– Как дает тактические занятия?

– По-разному. Иногда все работают отдельно, иногда вместе. Это и теоретические занятия. Смотрим видеонарезки, разбираем ошибки. Водит за руку по полю, показывает, какие моменты ему нравятся, какие нет. Отталкивается от каждого соперника по-своему.

– Вы работали с Фабио Капелло. Что особенного есть у итальянских тренеров?

– Когда Каррера остался, я сразу сказал, что он копия Капелло. Посмеялись с Комбаровым и Ещенко. Каррера напоминает Капелло фразами, итальянским языком, какими-то упражнениями, требованиями самоотдачи на тренировках, дисциплины на поле и в жизни. Это их объединяет.