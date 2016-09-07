"Дело Слуцкого" отложено из-за недопуска россиян к Паралимпиаде в Рио

Член комитета по этике РФС Андрей Созин сообщил, что "дело Слуцкого" пока не рассмотрено. Он отметил, что это связано с ситуацией отстранения сборной России от Паралимпийских игр-2016. Пост главы комитета по этике занимает Владимир Лукин, являющийся также и президентом Паралимпийского комитета России.
Напомним, что 10 июля арбитры РФПЛ выступили с заявлением, в котором потребовали от главного тренера ЦСКА принести извинения за оскорбления, сказанные в эфире одно из центральных телеканалов.
– Почему до сих пор комитет не рассмотрел "дело Слуцкого"? Думаю, это связано в первую очередь с ситуацией вокруг нашей паралимпийской сборной, которую не допускают к Играм-2016. Глава комитета Владимир Лукин с головой занят этой проблемой.
Претензия арбитров в следующем: в программе одного из телеканалов, вышедшей в эфир в первой декаде июня, Слуцкий, в частности, заявил: "Говорят, я побил судью, когда тренировал 12-летних мальчишек? Правый боковой был нанесен. Я шикарно разбираюсь в боксе. Что мне сделал этот арбитр? Я тогда еще не был женат. Мне показалось, что он ухлестывает за моей девушкой. Поэтому подумал: "Дай-ка двину ему". А что, для этого какие-то основания нужны? В принципе, если человек - арбитр, его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр. Но мне приходится держать себя в рамках приличия. Это же дисквалификация, наказание. Надо как-то отводить душу в другом месте. Можно грушу помолотить. Арбитров лучше не надо". (Сергей АСТАХОВ)
SS-1525-Sergey
Ай молодцы, бюрократия в действии, к Новому году 2020 года рассмотрите, на геморрой не нужно ссылаться, его нужно просто лечить!
13:42
Петя
Ай да Лукин, он ещё возглавляет комитет по ЭТИКЕ, и без зазрения совести получает бонусы за отстраненных паралимпийцев! А был когда-то основателем "Яблока" и бил себя в грудь, какой он справедливый! Кругом одно жулье!!! Его самого нужно вызвать в комитет по ЭТИКЕ, как наглого и беспардонного жулика!
13:40
crazysun78
леня уже женат, но арбитры никуда не делись... )))
13:26
Вопреки
Клоуны... все ведь понимают, что дана команда вновь замылить хамство Слуцкого, как и ранее, оскорблени Гинером арбитров, тренеров и игроков других команд. Мутко дрожит в коленках перед выборами в РФС, боясь ресурса гинеровского. НИКОГДА в нашем футболе не будет порядка. Тренеров "Ростова", "Крыльев" или АНЖи" уже бы 10 раз успели дисквалифицировать за эти 4 месяца бесконечных поисков причин к не рассмотрению оборзевших адм. ресурсников.
13:19
ValeraK
Им не понравилась последняя фраза "арбитров лучше не надо"
13:14
СерГей ЗвеРев (красно-белый)
боевой пельмень
13:12
shur
Больше делать нечего?
13:09