"Дело Слуцкого" отложено из-за недопуска россиян к Паралимпиаде в Рио

Член комитета по этике РФС Андрей Созин сообщил, что "дело Слуцкого" пока не рассмотрено. Он отметил, что это связано с ситуацией отстранения сборной России от Паралимпийских игр-2016. Пост главы комитета по этике занимает Владимир Лукин, являющийся также и президентом Паралимпийского комитета России.

Напомним, что 10 июля арбитры РФПЛ выступили с заявлением, в котором потребовали от главного тренера ЦСКА принести извинения за оскорбления, сказанные в эфире одно из центральных телеканалов.

– Почему до сих пор комитет не рассмотрел "дело Слуцкого"? Думаю, это связано в первую очередь с ситуацией вокруг нашей паралимпийской сборной, которую не допускают к Играм-2016. Глава комитета Владимир Лукин с головой занят этой проблемой.

Претензия арбитров в следующем: в программе одного из телеканалов, вышедшей в эфир в первой декаде июня, Слуцкий, в частности, заявил: "Говорят, я побил судью, когда тренировал 12-летних мальчишек? Правый боковой был нанесен. Я шикарно разбираюсь в боксе. Что мне сделал этот арбитр? Я тогда еще не был женат. Мне показалось, что он ухлестывает за моей девушкой. Поэтому подумал: "Дай-ка двину ему". А что, для этого какие-то основания нужны? В принципе, если человек - арбитр, его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр. Но мне приходится держать себя в рамках приличия. Это же дисквалификация, наказание. Надо как-то отводить душу в другом месте. Можно грушу помолотить. Арбитров лучше не надо". (Сергей АСТАХОВ)