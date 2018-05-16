19:43 | Футбол — РФПЛ

Давид Юрченко: "Если хотите проверить уровень вратарей, спустите их в клубы, которые ковыряются внизу"


Вратарь "Тосно"  Давид Юрченко в интервью "СЭ" отметил, что из провинциальных клубов тяжело пробиться в сборную России. По его словам, уровень вратарей может быть проверен как раз на более низком уровне.

– Голкипер "Уфы" Александр Беленов как-то сказал, что из провинции практически нереально пробиться в сборную. Согласны?

– Мне кажется, я даже намного раньше Сашки озвучил эту мысль. Такая тенденция есть. Я даже сказал, что если вы хотите проверить уровень вратарей, спустите их в клубы, которые ковыряются внизу, бьются за выживание. Пускай там они себя проявляют и показывают, насколько они хороши. Им придется минимум 10 раз за матч реагировать на удары в створ. Считаю, всех нужно анализировать по общим критериям.

– Значит, есть какая-то несправедливость в том, что на провинциальных вратарей не обращают внимания?

– Отбить мяч может любой вратарь. Все зависит от исполнения. Просто внизу таблицы ты испытываешь большее давление. А голкипер, на мой взгляд, должен быть силен психологически. Те, кто в каждой встрече хотят спасти свою команду, прикладывают, поверьте, немало усилий. Тяжело сравнивать и делать мне какие-то выводы по поводу отбора вратарей в сборную. Но порой хотелось бы, наверное, немного другого подхода. Внизу турнирной таблицы тоже находятся сильные футболисты, которые могли бы подойти сборной. Но пока этого не происходит. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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