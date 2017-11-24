Дарко Бодул: "На морозе в Перми нет сил рот открыть, не то что бежать"

Нападающий "Амкара" Дарко Бодул в интервью "СЭ" отметил, что провел самую холодную игру в России при температуре 17 градусов мороза. Он также добавил, что когда только перешел в пермскую команду, то часто болел из-за смены климата.

– Ваша самая холодная игра в России – в декабре против "Оренбурга"?

– О да, при минус 17! – отметил Бодул. – Мы потом разбирали игру, тренеры вырезали один момент. Счет уже 3:0 в нашу пользу, "Оренбург" идет в контратаку, а я просто шел пешком. Не был сил даже рот открыть, не то что бежать! Мыслями я уже находился в отпуске, который начинался сразу после той игры.

– Когда привыкли к нашей погоде?

– Поначалу в Перми часто болел, потому что приехал из другого климата, да и не мог понять, что надеть! Это сейчас я привык и могу тренироваться в шортах, даже если на улице холод. Когда я в октябре выходил на тренировку в куртке, партнеры кричали мне: "Эй, сейчас не минус 20!"

– Александр Рязанцев в интервью не вспомнил, когда в Перми последний раз светило солнце.

– Два дня назад! Когда я только переходил в "Амкар", Занев и Йовичич пугали меня: "Пермь – ужасный город!" Я и жене сказал: "Не удивляйся, если Пермь тебе не понравится". Но все эти жалобы быстро потеряли смысл. Зима здесь и правда так себе, но мы ведь почти всю ее проводим на сборах. А летом я люблю здесь гулять. Да и жена кроме Голландии полюбила только Россию! (Александр МУЙЖНЕК)

Бодул в текущем сезоне провел 16 матчей в чемпионате России, забил гол и отдал три результативные передачи.

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