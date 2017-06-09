Данни: "Спасибо, что признали меня лучшим игроком сезона"

Полузащитник Данни, которого болельщики "Зенита" признали лучшим игроком сезона, поблагодарил всех за поддержку.

– Спасибо, что признали меня лучшим игроком сезона, – написал Данни. – Воспользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить всех болельщиков за поддержку и те сообщения, которые я получил за последние дни. Желаю вам всего наилучшего, крепко обнимаю, берегите себя.

Данни пропустил первую половину сезона из-за травмы, и первый официальный матч провел лишь 16 февраля в Лиге Европы. В весенней части чемпионата России он провел 12 игр, в которых забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу. По окончании сезона Данни и "Зенит" объявили, что игрок покидает команду, за которую он выступал с 2008 года.