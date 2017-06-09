Данни признан болельщиками "Зенита" лучшим игроком сезона

Болельщики "Зенита" признали полузащитника Данни лучшим игроком сезона-2016/17. Как сообщает пресс-служба клуба, 33-летний португалец уверенно занял первое место в голосовании, набрав 35,2 процента голосов. Вторым стал вратарь Андрей Лунев (22,1 процента), а замкнул тройку - полузащитник Жулиану (20,5 процента).

Данни пропустил первую половину сезона из-за травмы, и первый официальный матч провел лишь 16 февраля в Лиге Европы. В весенней части чемпионата России Данни провел 12 игр, в которых забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу.