Данни: "Мои сыновья однажды могут сыграть за "Зенит"

Бывший капитан "Зенита" Данни в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, почему после сезона в "Славии" решил перейти в "Маритиму", где начиналась его карьера. Также он порассуждал о футбольных перспективах сыновей Франсишку и Бернарду, которые раньше занимались в школе сине-бело-голубых.

– Перед началом сезона я говорил в интервью португальским газетам, что если и продолжу карьеру, то перейду только в "Зенит" или "Маритиму", - сказал Данни. - Из "Зенита" мне никто не звонил, а руководство "Маритиму" со мной связалось. Я люблю этот клуб, здесь я начинал свою карьеру. У меня двухлетний контракт, и я горд тем, что оказался здесь вновь. Хочу стать в "Маритиму" таким же важным игроком, каким был в "Зените".

– Как дела у Франсишку и Бернарду?

– Всё хорошо, два дня назад они начали тренироваться в академии "Маритиму". Для них обстановка немного отличается от той, что была в Петербурге, учитывая то, что мы сейчас живем на большом острове (Мадейра. – Прим. "СЭ"). Уверен, у сыновей получится успешная карьера в "Маритиму" или в какой-то другой стране.

– Могут ли они вернуться в "Зенит"?

– Никогда не знаешь, что произойдет. Ребята знают русский и хорошо знакомы со страной, поэтому надеюсь, однажды они смогут сыграть за такой большой клуб, как "Зенит".

Напомним, Данни выступал за "Зенит" с 2008 по 2017 год. В 258 матчах он забил 68 мячей. Португалец помог питерцам завоевать 8 трофеев, включая три титула чемпиона России.

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