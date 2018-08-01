18:16 | Футбол — РПЛ

"Дал им по шее!" Ещенко - о том, как поздравил молодых игроков "Спартака" с дебютом


Защитник "Спартака"  Андрей Ещенко иронично прокомментировал дебют молодых игроков красно-белых в матче 1-го тура РПЛ против "Оренбурга" (1:0). За москвичей в чемпионате России впервые сыграли голкипер Александр Максименко и хавбек Александр Ломовицкий

- Матч получился тяжелым, - сказал Ещенко в интервью полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову. - Хорошо, что забили в самом начале и сыграли на ноль. Главное, что взяли три очка. Команда довольна результатом.

Как поздравил с дебютом молодых игроков? По шее им дал! Сказал, что молодцы. В дальнейшем они обретут уверенность.

Во втором туре РПЛ "Спартак" встретится с "Локомотивом" 4 августа. 

Локомотив М - Спартак М

Российская премьер-лига: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание по турам

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