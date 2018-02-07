ЦСКА разгромил "Торревьеху", у Чалова и Оланаре - по хет-трику

ЦСКА завершил тренировочный сбор в Кампоаморе разгромной победой над "Торревьехой" (7:0). Авторами голов стали Аарон Оланаре (хет-трик), Федор Чалов (хет-трик) и Виталий Жиронкин.

Отметим, что после первого тайма армейцы вели со счетом 1:0. В составе команды Виктора Гончаренко четыре голевые передачи отдал Георгий Миланов.

Товарищеский матч

"ЦСКА" - "Торревьеха" - 7:0 (1:0)

Голы: Оланаре, 12 (1:0). Оланаре, 47 (2:0). Оланаре, 55 (3:0). Чалов, 64 (4:0). Чалов, 78 (5:0). Жиронкин, 86 (6:0). Чалов, 88 (7:0).

ЦСКА: Помазун (Кырнац, 62), Игнашевич (Леонов, 46), Набабкин, Миланов, Гордюшенко, Хосонов, Тикнизян, Жиронкин, Бистрович, Оланаре, Чалов.

7 февраля. Кампоамор. Стадион Campoamor.