ЦСКА разгромил "Торревьеху", у Чалова и Оланаре - по хет-трику

ЦСКА завершил тренировочный сбор в Кампоаморе разгромной победой над "Торревьехой" (7:0). Авторами голов стали Аарон Оланаре (хет-трик), Федор Чалов (хет-трик) и Виталий Жиронкин.
Отметим, что после первого тайма армейцы вели со счетом 1:0. В составе команды Виктора Гончаренко четыре голевые передачи отдал Георгий Миланов.
Товарищеский матч
"ЦСКА" - "Торревьеха" - 7:0 (1:0)
Голы: Оланаре, 12 (1:0). Оланаре, 47 (2:0). Оланаре, 55 (3:0). Чалов, 64 (4:0). Чалов, 78 (5:0). Жиронкин, 86 (6:0). Чалов, 88 (7:0).
ЦСКА: Помазун (Кырнац, 62), Игнашевич (Леонов, 46), Набабкин, Миланов, Гордюшенко, Хосонов, Тикнизян, Жиронкин, Бистрович, Оланаре, Чалов.
7 февраля. Кампоамор. Стадион Campoamor.
tarkys
Торревьеха, красиво звучит.
20:09
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Ну че коников можно поздравить! Зулус Оланаре- окупилси теперя! Факт. Еще немного и он станет интересен Челси, там вроде Жесус сломался.
18:01
Док_
Так-то ЦСКА обратно в гонке?
17:56
Бу-га-га!
Митюнь, а вот эти звёзды - Маскерано, Халк, Оскар, Жервиньо, коим на четверых 287 годков миновало, они вчетвером же СМ трижды накрячили, или помогал кто, типо Месси, Роналду или Неймара?))) Под ногами путамшись, такскать.)))
17:55
Seraffim
Не лучше было бы двух сторонку сгонять. Пользы бы больше было, чем от этой пирровой победы.
17:41
Бу-га-га!
sancesz____ Про "обыграть китайский сброд", этт ты слишком оптимистично.))) Великий СМ даже ничейку зацепить не сподобился.)))
17:41
spetrov
Еще сезон не начался, а пацаны уже соскучились по виртуальным баталиям. :)
17:23
bond1951
НА уродов 0 вперед ЦСКА вы ЛУЧШИЕ..................
17:14
К.Б.Ын
А я считаю, что всё у конюшни хорошо. Теперь никого не выпрут. Уверен, в 2019 конюшня будет в ФНЛ рядом с Зинаидой )
17:08
Slim Taller
Теперь Оланаре может потребовать прибавку к жалованью.Хет-трик,да ещё самим испанцам! Ну,и,жаль,что Великий не смог выступить и добавить ещё один сухарь к рекордам.
16:51
sancesz
Митяй Антибомж Не, ну если для тебя Маскерано, Халк, Оскар, Жервиньо днищеща сопоставимые со звёздами Торевехи, то я сдаюсь )) ////////////Перечисленные товарищи потянулись за длинным рублем и на футбол они по сути ср...ать хотели. Про Маскерано, который уже свое отыграл я вообще молчу. ))) Ты мне вот что скажи, давно китайские игроки стали звездами мирового футбола? Что-то я не вижу россыпи китайчат в европейских клубах. Два китайских днища вынесли великий и могучий СМ.Правда я не уверен что этот сброд смог бы обыграть Торревьеха. Если СМ не в состояний даже китайский сброд обыграть, на что они тогда вообще рассчитывают? )
16:50
Бу-га-га!
Митюнь, от басков 7 за раз, или 1:18 по итогам? )))
16:48
Бу-га-га!
Митюнь, по 7:0 тока днори слетают, которых "на улице отыскали"© ))) В мусорном контейнере, небось.)))
16:45
Митяй Антибомж
Эдюха, скоро вас Црвена Звезда отдерёт, вместе побугагируем )) Ты главное в командировку не уезжай ))
16:45
Митяй Антибомж
А Эдюшка радуется )) Ему лишь бы 7:0 )) Можно даже против женских команд низших дивизионов сыграть, но шоб 7:0 ))
16:43
Митяй Антибомж
spetrov Митяй Антибомж, камрад, побойся бога. :))) Команды, указанные в 16:28 - этих как назвать? :)***********Не, ну если для тебя Маскерано, Халк, Оскар, Жервиньо днищеща сопоставимые со звёздами Торевехи, то я сдаюсь ))
16:41
Бу-га-га!
Митюнь, а Спартак круче Астаны.))) Астана добилась ничей с Атлетико, а Марибор - с Челси, тоже пару лет назад. А Спартак = Марибор.)))
16:41
Митяй Антибомж
Ратиборец Митяй, клоун, Астана для вас смотрю не шлаком была.********** Феерический идиот )) Астана в 1/16 ЛЕ играет. Пару лет назад в ЛЧ играла, добившись ничьей с Атлетико. А теперь погугли, если ума хватит, что такое эта Торевеха и где она выступает.
16:38
Бу-га-га!
Митюнь, а правда, если 7:0, то проигравшая команда - днище, и с ней даже молодёжи в падлу играть? )))
16:35
Бу-га-га!
Сунь Вынь, Худайбергенов и За Су Вань, ну какой же это сброд?))) А, ещё САМ Ахмедов! )))
16:33
Бу-га-га!
Митюндра на 7:0 выполз.))))
16:31
Ратиборец
Митяй, клоун, Астана для вас смотрю не шлаком была.
16:30
spetrov
Митяй Антибомж, камрад, побойся бога. :))) Команды, указанные в 16:28 - этих как назвать? :)
16:30
sancesz
Митяй Антибомж у вас недавно были игры с китайскими грандами "Шанхай СИПГ"и "Хэбэй Чайна Форчун". Обеим клубам кстати наш нонешний шампиньон проиграл. Так что нефиг тут вонять. Можно подумать, будто сами сборы играете с Реалами да Ливерпулями и в каждой игре побеждаете. )))) Кстати, Ливерпуль вам показал что такое настоящий футбол. Шампиньоны ряженые ))))
16:28
Митяй Антибомж
spetrov, с таким днищещем как вот эта Торревьеха даже наши ребятишки из спортшколы не стали бы играть в виду отсутствия хотя бы минимальной интриги.
16:27
spetrov
Вничью играли - ЦСКА сброд. Обыгрываем - со сбродом играем. Ничем Митяю не угодишь. :)
16:27
spetrov
Митяй Антибомж, давай, похвались, с каким сбродом вы сыграли. Покажи товар лицом, будь добр.
16:22
Митяй Антибомж
Ратиборец Митяй Антибомж, напомни, хрюндель, с кем там порося наиграли, да с каким счетом?********** Напомни, осёл, неужели мы играли с таким сбродом?
16:14
Ратиборец
soukhanov, расскажи свой рецепт спортивного успеха. Ты кстати тоже смешной. Глуповатые люди - они все улыбку вызывают.
16:11
Al Rains
Всем визжащим и воняющим...завидуйте, наша молодёжь лучше ваших никчёмных рвачей!!!
16:09