15:42 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА разгромил "Торревьеху", у Чалова и Оланаре - по хет-трику

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ЦСКА завершил тренировочный сбор в Кампоаморе разгромной победой над "Торревьехой" (7:0). Авторами голов стали Аарон Оланаре (хет-трик), Федор Чалов (хет-трик) и Виталий Жиронкин.

Отметим, что после первого тайма армейцы вели со счетом 1:0. В составе команды Виктора Гончаренко четыре голевые передачи отдал Георгий Миланов.

Товарищеский матч

"ЦСКА" - "Торревьеха" - 7:0 (1:0)

Голы: Оланаре, 12 (1:0). Оланаре, 47 (2:0). Оланаре, 55 (3:0). Чалов, 64 (4:0). Чалов, 78 (5:0). Жиронкин, 86 (6:0). Чалов, 88 (7:0).

ЦСКА: Помазун (Кырнац, 62), Игнашевич (Леонов, 46), Набабкин, Миланов, Гордюшенко, Хосонов, Тикнизян, Жиронкин, Бистрович, Оланаре, Чалов.

7 февраля. Кампоамор. Стадион Campoamor.

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КОММЕНТАРИИ (37)
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tarkys

Торревьеха, красиво звучит.

20:09

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Ну че коников можно поздравить! Зулус Оланаре- окупилси теперя! Факт. Еще немного и он станет интересен Челси, там вроде Жесус сломался.

18:01

Док_

Так-то ЦСКА обратно в гонке?

17:56

Бу-га-га!

Митюнь, а вот эти звёзды - Маскерано, Халк, Оскар, Жервиньо, коим на четверых 287 годков миновало, они вчетвером же СМ трижды накрячили, или помогал кто, типо Месси, Роналду или Неймара?))) Под ногами путамшись, такскать.)))

17:55

Seraffim

Не лучше было бы двух сторонку сгонять. Пользы бы больше было, чем от этой пирровой победы.

17:41

Бу-га-га!

sancesz____ Про "обыграть китайский сброд", этт ты слишком оптимистично.))) Великий СМ даже ничейку зацепить не сподобился.)))

17:41

spetrov

Еще сезон не начался, а пацаны уже соскучились по виртуальным баталиям. :)

17:23

bond1951

НА уродов 0 вперед ЦСКА вы ЛУЧШИЕ..................

17:14

К.Б.Ын

А я считаю, что всё у конюшни хорошо. Теперь никого не выпрут. Уверен, в 2019 конюшня будет в ФНЛ рядом с Зинаидой )

17:08

Slim Taller

Теперь Оланаре может потребовать прибавку к жалованью.Хет-трик,да ещё самим испанцам! Ну,и,жаль,что Великий не смог выступить и добавить ещё один сухарь к рекордам.

16:51

sancesz

Митяй Антибомж Не, ну если для тебя Маскерано, Халк, Оскар, Жервиньо днищеща сопоставимые со звёздами Торевехи, то я сдаюсь )) ////////////Перечисленные товарищи потянулись за длинным рублем и на футбол они по сути ср...ать хотели. Про Маскерано, который уже свое отыграл я вообще молчу. ))) Ты мне вот что скажи, давно китайские игроки стали звездами мирового футбола? Что-то я не вижу россыпи китайчат в европейских клубах. Два китайских днища вынесли великий и могучий СМ.Правда я не уверен что этот сброд смог бы обыграть Торревьеха. Если СМ не в состояний даже китайский сброд обыграть, на что они тогда вообще рассчитывают? )

16:50

Бу-га-га!

Митюнь, от басков 7 за раз, или 1:18 по итогам? )))

16:48

Бу-га-га!

Митюнь, по 7:0 тока днори слетают, которых "на улице отыскали"© ))) В мусорном контейнере, небось.)))

16:45

Митяй Антибомж

Эдюха, скоро вас Црвена Звезда отдерёт, вместе побугагируем )) Ты главное в командировку не уезжай ))

16:45

Митяй Антибомж

А Эдюшка радуется )) Ему лишь бы 7:0 )) Можно даже против женских команд низших дивизионов сыграть, но шоб 7:0 ))

16:43

Митяй Антибомж

spetrov Митяй Антибомж, камрад, побойся бога. :))) Команды, указанные в 16:28 - этих как назвать? :)***********Не, ну если для тебя Маскерано, Халк, Оскар, Жервиньо днищеща сопоставимые со звёздами Торевехи, то я сдаюсь ))

16:41

Бу-га-га!

Митюнь, а Спартак круче Астаны.))) Астана добилась ничей с Атлетико, а Марибор - с Челси, тоже пару лет назад. А Спартак = Марибор.)))

16:41

Митяй Антибомж

Ратиборец Митяй, клоун, Астана для вас смотрю не шлаком была.********** Феерический идиот )) Астана в 1/16 ЛЕ играет. Пару лет назад в ЛЧ играла, добившись ничьей с Атлетико. А теперь погугли, если ума хватит, что такое эта Торевеха и где она выступает.

16:38

Бу-га-га!

Митюнь, а правда, если 7:0, то проигравшая команда - днище, и с ней даже молодёжи в падлу играть? )))

16:35

Бу-га-га!

Сунь Вынь, Худайбергенов и За Су Вань, ну какой же это сброд?))) А, ещё САМ Ахмедов! )))

16:33

Бу-га-га!

Митюндра на 7:0 выполз.))))

16:31

Ратиборец

Митяй, клоун, Астана для вас смотрю не шлаком была.

16:30

spetrov

Митяй Антибомж, камрад, побойся бога. :))) Команды, указанные в 16:28 - этих как назвать? :)

16:30

sancesz

Митяй Антибомж у вас недавно были игры с китайскими грандами "Шанхай СИПГ"и "Хэбэй Чайна Форчун". Обеим клубам кстати наш нонешний шампиньон проиграл. Так что нефиг тут вонять. Можно подумать, будто сами сборы играете с Реалами да Ливерпулями и в каждой игре побеждаете. )))) Кстати, Ливерпуль вам показал что такое настоящий футбол. Шампиньоны ряженые ))))

16:28

Митяй Антибомж

spetrov, с таким днищещем как вот эта Торревьеха даже наши ребятишки из спортшколы не стали бы играть в виду отсутствия хотя бы минимальной интриги.

16:27

spetrov

Вничью играли - ЦСКА сброд. Обыгрываем - со сбродом играем. Ничем Митяю не угодишь. :)

16:27

spetrov

Митяй Антибомж, давай, похвались, с каким сбродом вы сыграли. Покажи товар лицом, будь добр.

16:22

Митяй Антибомж

Ратиборец Митяй Антибомж, напомни, хрюндель, с кем там порося наиграли, да с каким счетом?********** Напомни, осёл, неужели мы играли с таким сбродом?

16:14

Ратиборец

soukhanov, расскажи свой рецепт спортивного успеха. Ты кстати тоже смешной. Глуповатые люди - они все улыбку вызывают.

16:11

Al Rains

Всем визжащим и воняющим...завидуйте, наша молодёжь лучше ваших никчёмных рвачей!!!

16:09