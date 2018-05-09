ЦСКА поздравил с Днем Победы

ЦСКА в своем официальном Твиттере опубликовал поздравление с Днем Победы от лица команды. С видеообращением в частности выступили капитан команды Игорь Акинфеев и главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

– Дорогие друзья! Руководство и коллектив профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды от всей души поздравляют вас с Великим праздником – Днем Победы! – говорится в обращении на официальном сайте армейцев. – Низкий поклон ветеранам, чей беспримерный подвиг навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах. Крепкого вам здоровья, счастья, бодрости и оптимизма!

Искренние поздравления и наилучшие пожелания и огромной армии наших болельщиков! Желаем вам и вашим семьям счастья, мира, добра и новых больших побед любимого клуба!