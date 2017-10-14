11:13 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА поздравил Онопко с 48-летием: "С ним мы уже 12 раз обыграли "Спартак"

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ЦСКА в Твиттере поздравил с днем рождения тренера команды Виктора Онопко. Сегодня, 14 октября, специалисту, который входит в тренерский штаб армейцев с 2009 года, исполняется 48 лет.

- Сегодня 48 лет исполняется тренеру, с которым мы уже 12 раз обыграли красно-белых, - говорится в поздравлении. - С днем рождения, Виктор Савельевич!

Напомним, Онопко в качестве игрока выступал за "Спартак" с 1992 по 1995 год. За это время он стал трехкратным чемпионом России, а также дважды выиграл Кубок России. В качестве тренера вместе с ЦСКА Онопко также стал трехкратным чемпионом страны, а также по два раза стал обладателем кубка и суперкубка страны.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Тринадцатый

эхх ... всё это комплексы ... надо обязательно упомянуть Спартак , иначе никто не прочитает новость ...

11:35

Gomer8888

мне кажется такими сообщениями только признают свою ничтожность

11:31

Dax222

И что им снова Спартак не даёт покоя! Надо было поздравить другими словами: С вами нас уже на протяжении последних 5 лет так нещадно рвут в Европе.

11:26