ЦСКА поздравил Онопко с 48-летием: "С ним мы уже 12 раз обыграли "Спартак"

ЦСКА в Твиттере поздравил с днем рождения тренера команды Виктора Онопко. Сегодня, 14 октября, специалисту, который входит в тренерский штаб армейцев с 2009 года, исполняется 48 лет.
- Сегодня 48 лет исполняется тренеру, с которым мы уже 12 раз обыграли красно-белых, - говорится в поздравлении. - С днем рождения, Виктор Савельевич!
Напомним, Онопко в качестве игрока выступал за "Спартак" с 1992 по 1995 год. За это время он стал трехкратным чемпионом России, а также дважды выиграл Кубок России. В качестве тренера вместе с ЦСКА Онопко также стал трехкратным чемпионом страны, а также по два раза стал обладателем кубка и суперкубка страны.
Сегодня 48 лет исполняется тренеру, с которым мы уже 12 раз обыграли красно-белых. С днём рождения, Виктор Савельевич! pic.twitter.com/nlj8T0V6Fi– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 14 октября 2017 г.
Тринадцатый
эхх ... всё это комплексы ... надо обязательно упомянуть Спартак , иначе никто не прочитает новость ...
11:35
Gomer8888
мне кажется такими сообщениями только признают свою ничтожность
11:31
Dax222
И что им снова Спартак не даёт покоя! Надо было поздравить другими словами: С вами нас уже на протяжении последних 5 лет так нещадно рвут в Европе.
11:26