ЦСКА поздравил Онопко с 48-летием: "С ним мы уже 12 раз обыграли "Спартак"

ЦСКА в Твиттере поздравил с днем рождения тренера команды Виктора Онопко. Сегодня, 14 октября, специалисту, который входит в тренерский штаб армейцев с 2009 года, исполняется 48 лет.

- Сегодня 48 лет исполняется тренеру, с которым мы уже 12 раз обыграли красно-белых, - говорится в поздравлении. - С днем рождения, Виктор Савельевич!

Напомним, Онопко в качестве игрока выступал за "Спартак" с 1992 по 1995 год. За это время он стал трехкратным чемпионом России, а также дважды выиграл Кубок России. В качестве тренера вместе с ЦСКА Онопко также стал трехкратным чемпионом страны, а также по два раза стал обладателем кубка и суперкубка страны.