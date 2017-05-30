ЦСКА поздравил Головина с 21-летием

ЦСКА на своей официальной странице в Твиттере поздравил с днем рождения полузащитника Александра Головина. Сегодня хавбеку исполняется 21 год.
- Сегодня день рождения отмечает Александр Головин, сыгравший уже 70 (!) официальных матчей за ЦСКА, - говорится в сообщении. - С 21-летием, Саша!
В минувшем сезоне Головин провел в составе армейцев 37 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал пять голевых передач.
Сегодня день рождения отмечает Александр Головин, сыгравший уже 70 (!) официальных матчей за #ЦСКА. С 21-летием, Саша! 🔴🔵 #мыЦСКА pic.twitter.com/qwU22tM5kl– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 30 мая 2017 г.