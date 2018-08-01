ЦСКА подписал трехлетний контракт с Абелем Эрнандесом

ЦСКА на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Абелем Эрнандесом. Соглашение между армейцами и уругвайским форвардом рассчитано на три года.

Как отмечается в сообщении пресс-службы клуба, игрок приступит к тренировкам с командой 2 августа.

Ранее южноамериканские СМИ сообщали, что форвард не смог пройти медобследование для перехода в российскую команду. Предыдущим клубом 27-летнего футболиста был "Халл Сити". С 2014 года он провел за "тигров" 110 матчей, забив 39 мячей. В прошлом сезоне он провел всего 10 игр, в которых забил 8 голов.

Играл у Слуцкого, поклонник Роналдо, рекордсмен Кубка конфедераций.

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