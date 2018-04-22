ЦСКА победил "Краснодар" и обошел "Спартак" и "Зенит"

ЦСКА обыграл "Краснодар" со счетом 2:1 в матче 27-го тура чемпионата России.
В составе гостей отличился Юрий Газинский, у армейцев Ахмед Муса сначала сравнял счет, а затем и принес своей команде победу за пять минут до конца встречи. Таким образом, нигериец забил уже три гола в чемпионате этой весной.
Армейцы вышли на чистое второе место (51 очко после 27 матчей), обойдя "Зенит" (49 после 27) и "Спартак" (50 после 26, в понедельник принимает на своем поле "Ахмат"). У "быков" осталось 47 очков после 27 туров. Лидирует "Локомотив" – 56 очков после 26 матчей, в 19.00 в Москве начинается игра команды Юрия Семина с "Уфой".
Чемпионат России
Премьер-лига
27-й тур
ЦСКА – "Краснодар" – 2:1 (0:0)
Голы: Газинский, 53 (0:1). Муса, 73 (1:1). Муса, 85 (2:1).
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, А.Березуцкий (Натхо, 69), Игнашевич, В.Березуцкий, Набабкин (Щенников, 61), Бистрович, Кучаев (Витинью, 59), Головин, Чалов, Муса.
"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Шатов (Жоаузинью, 16), Перейра, Классон, Вандерсон Масиэл (Иван, 84).
Предупреждения: Кучаев, 21. Мамаев, 44.
Судьи: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург). Ширяев (Ставрополь), Воронцов (Ярославль).
22 апреля. Москва. Стадион "ВЭБ Арена".
Особое мнение ^^^
БэнД Бу-га-га! БэнД,___ Чё там у тебя с армией произошло?))) По здоровью не призвали?)))--------------------Дык объяснил жеж вроде. Или до коней дольше доходит ввиду продолговатой формы черепа? )) 19:23 Ну, про форму черепа совсем не смешно. А вот реальный природный факт: вот кто знал, что свинья, из-за строения своей тушки и рыла не может посмотреть в небо? :)))
19:43
aravir
А почему Смолов не играл? Ведь ещё неделю назад сказали, что жёлтая была не правильная. Вот поэтому я в еврокубках всегда болею против коней. И желаю им в следующем году облажаться по-полной.
19:41
БэнД
Бу-га-га! БэнД___ Ну во, хоть с тобой, молекулой посремся)))) Бень, ты горизонты не путай.!))) Ну когда та перед о мной ап армии оправдывалсч---------------------Ты там грамотно давай печатай, а то никакого срача не будет.. Дюгонь ластоголовый, бгг
19:41
БэнД
Вообще всё, что связано с конскими - с душком. Даже ветки ихние на форуме. Зайти и накарябать чё-нить на конской ветке для меня равносильно тому, как сходить с туалет по-большому ))
19:38
rusfed 2.0
Всё мне понятно с нашим чемпионатом (с)
19:33
Бу-га-га!
БэнД___ Ну во, хоть с тобой, молекулой посремся)))) Бень, ты горизонты не путай.!))) Ну когда та перед о мной ап армии оправдывалсч
19:31
на_заборе_мелом
Знаток1964===================================================================а вы из натягов ни в одном виде спорта не вылазеете,везде вас дрюкают
19:29
Thomas_Boy_
Новоуепинни А что если пророк, мир дому его, считает Спартак Высшей Справедливостью? ___________ Пророк не считает.
19:28
Новоуепинни
А что если пророк, мир дому его, считает Спартак Высшей Справедливостью?
19:27
Thomas_Boy_
Док_ ________ Даже мадридский "Реал" не отнимет золото у железнодорожных рыцарей Ольги Юрьевны. Куда уж там "Спартаку"? ===================================== Так-то между нами, Спартак-то будет покруче Реала. Не зря на отдельный день вынесли игру чемпиона страны... _____________ Но не круче Ольги Юрьевны. Вертела она ваши реалы со спартаками, да.
19:24
БэнД
Бу-га-га! БэнД,___ Чё там у тебя с армией произошло?))) По здоровью не призвали?)))--------------------Дык объяснил жеж вроде. Или до коней дольше доходит ввиду продолговатой формы черепа? ))
19:23
Бу-га-га!
Отказник.,))>)
19:23
Thomas_Boy_
serzheo ГВК галимое, стопудово. Зенит через неделю отомстит. _________ Не делай прогнозов, Серж. Вы сегодня уже Туле отомстили.)))
19:23
irfa23
Лучше бы Лапочкин красную карточку Грандквисту дал, неизвестно как бы матч закончился. Вполне вероятно, что вничью. И вообще, сегодня шведы были худшими в составе Краснодара. Наверное уже о ЧМ думают((.
19:23
Док_
Thomas_Boy_ Даже мадридский "Реал" не отнимет золото у железнодорожных рыцарей Ольги Юрьевны. Куда уж там "Спартаку"? 19:07 ========================================================================================================== Так-то между нами, Спартак-то будет покруче Реала. Не зря на отдельный день вынесли игру чемпиона страны...
19:21
Бу-га-га!
БэнД,___ Чё там у тебя с армией произошло?))) По здоровью не призвали?)))
19:21
L Osokin
Бу-га-га! L Osokin,___ Привет! Ты знаешь, скорее всего это ГВК такую убогую игру Краснодару поставил. В преддверии личной встречи______________Привет! А еще Дзюбу и Шатова тоже Гинер по арендам раздал.
19:20
Бу-га-га!
L Osokin,___ Привет! Ты знаешь, скорее всего это ГВК такую убогую игру Краснодару поставил. В преддверии личной встречи
19:18
БэнД
Бу-га-га! Я сам матч не смотрел, ибо в Лос-Анжнлесе находился.-------------------------Не иначе с Арнольдом о бизнесе перетирал? ))
19:17
Бу-га-га!
Судя по скулению чморей матч с Краснодаром удался.)))
19:14
L Osokin
Бу-га-га! Я сам матч не смотрел, ибо в Лос-Анжнлесе находился. Но ГВК было, не?__________________я не видел, но, говорят, было. Смолова типо слили. Это удобно. Не заметно убогой игры Краснодара.
19:14
serzheo
ГВК галимое, стопудово. Зенит через неделю отомстит. Спартак завтра влетит, ибо не может быть иначе.
19:14
Thomas_Boy_
Новоуепинни _________ Завтра "Спартак" будет побежден. Горные Орлы с Жабой во главе не знают жалости. ____________________надуют эту жабу и все дела __________ Не бывать такому. Судьба московских команд в руках Великого "Ахмата".--------------- А вдруг пророк, мир его дому, за Спартак болеет? __________ Пророки так-то не болеют.
19:12
самарец
это не ЦСКА победил это Краснодар поиграл Проиграть матч в котором просто обязаны были победить?? расхлябанность во всём
19:12
Бу-га-га!
Я сам матч не смотрел, ибо в Лос-Анжнлесе находился. Но ГВК было, не?
19:12
Новоуепинни
Thomas_Boy_ L Osokin _________ Завтра "Спартак" будет побежден. Горные Орлы с Жабой во главе не знают жалости. ____________________надуют эту жабу и все дела __________ Не бывать такому. Судьба московских команд в руках Великого "Ахмата". 18:58 --------------- А вдруг пророк, мир его дому, за Спартак болеет?
19:10
L Osokin
Thomas_Boy_ L Osokin _________ Завтра "Спартак" будет побежден. Горные Орлы с Жабой во главе не знают жалости. ____________________надуют эту жабу и все дела __________ Не бывать такому. Судьба московских команд в руках Великого "Ахмата"._____________________соломинкой)
19:08
Thomas_Boy_
Док_ _______ Завтра "Спартак" будет побежден. Горные Орлы с Жабой во главе не знают жалости. ==================== Точно - весь адекват куда-то пропадает. Ты хоть понимаешь, что завтра Спартак еще на шаг приблизится к чемпионству? Это даже номерному спецу по попам (с тремя пятерками в нике) понятно. А тебе? ___________ Даже мадридский "Реал" не отнимет золото у железнодорожных рыцарей Ольги Юрьевны. Куда уж там "Спартаку"?
19:07
nn61
"Свиньи хрюкают, караван идёт!"........ "Завтра злые чечены приедут - будут "свинину резать"!!!"- два типовых признания в любви народа к самому популярному клупу (больше копировать лень). Воистину "любовь" просто безгранична. За что боролись- на то напоролись, свиньи(((.
19:06
БэнД
Sandy45 Человек 555------------------------------Там просто случился казус. Ваше дно вообще оттуда с позором слилось ))
19:05