ЦСКА победил "Краснодар" и обошел "Спартак" и "Зенит"

ЦСКА обыграл "Краснодар" со счетом 2:1 в матче 27-го тура чемпионата России.

В составе гостей отличился Юрий Газинский, у армейцев Ахмед Муса сначала сравнял счет, а затем и принес своей команде победу за пять минут до конца встречи. Таким образом, нигериец забил уже три гола в чемпионате этой весной.

Армейцы вышли на чистое второе место (51 очко после 27 матчей), обойдя "Зенит" (49 после 27) и "Спартак" (50 после 26, в понедельник принимает на своем поле "Ахмат"). У "быков" осталось 47 очков после 27 туров. Лидирует "Локомотив" – 56 очков после 26 матчей, в 19.00 в Москве начинается игра команды Юрия Семина с "Уфой".

Чемпионат России

Премьер-лига

27-й тур

ЦСКА – "Краснодар" – 2:1 (0:0)

Голы: Газинский, 53 (0:1). Муса, 73 (1:1). Муса, 85 (2:1).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, А.Березуцкий (Натхо, 69), Игнашевич, В.Березуцкий, Набабкин (Щенников, 61), Бистрович, Кучаев (Витинью, 59), Головин, Чалов, Муса.

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Шатов (Жоаузинью, 16), Перейра, Классон, Вандерсон Масиэл (Иван, 84).

Предупреждения: Кучаев, 21. Мамаев, 44.

Судьи: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург). Ширяев (Ставрополь), Воронцов (Ярославль).

22 апреля. Москва. Стадион "ВЭБ Арена".

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