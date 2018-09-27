ЦСКА отправился в Оренбург без Щенникова, Эрнандеса и Магнуссона

ЦСКА отправился в Оренбург, где завтра состоится матч 9-го тура РПЛ против "Оренбурга". С армейцами не полетели защитники Георгий Щенников и Хердур Магнуссон, а также нападающий Абель Эрнандес.

В Оренбург отправились:

Вратари: Игорь Акинфеев, Георгий Кырнац.



Защитники: Марио Фернандес, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Наир Тикнизян.



Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков.



Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.