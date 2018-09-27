ЦСКА отправился в Оренбург без Щенникова, Эрнандеса и Магнуссона

ЦСКА отправился в Оренбург, где завтра состоится матч 9-го тура РПЛ против "Оренбурга". С армейцами не полетели защитники Георгий Щенников и Хердур Магнуссон, а также нападающий Абель Эрнандес.
В Оренбург отправились:
Вратари: Игорь Акинфеев, Георгий Кырнац.
Защитники: Марио Фернандес, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Наир Тикнизян.
Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков.
Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.
✈ Летим в Оренбург! Без Жоры, Абеля и Хердура. Полный список отправившихся на выезд игроков скоро на сайте #ОренбургЦСКА pic.twitter.com/lKbEUhauHN– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 сентября 2018 г.
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Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-otpravilis-v-orenburg/