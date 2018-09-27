15:42 | Футбол — РПЛ

ЦСКА отправился в Оренбург без Щенникова, Эрнандеса и Магнуссона

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ЦСКА отправился в Оренбург, где завтра состоится матч 9-го тура РПЛ против "Оренбурга". С армейцами не полетели защитники Георгий Щенников и Хердур Магнуссон, а также нападающий Абель Эрнандес.

В Оренбург отправились:

Вратари: Игорь Акинфеев, Георгий Кырнац.

Защитники: Марио Фернандес, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Наир Тикнизян.

Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков.

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.

Оренбург - ЦСКА

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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-otpravilis-v-orenburg/

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