ЦСКА оштрафован на 40 тысяч рублей за скандирования фанатов в адрес "Спартака"

Председатель Контрольно-дисциплинарной комиссии (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал о наказаниях, которые понесут клубы по итогам матчей шестого тура чемпионата России. В частности, штраф за оскорбительные скандирования болельщиков получил ЦСКА.

"Крылья Советов" - "Анжи"

- Болельщики самарского клуба скандировали нецензурные выражения в адрес махачкалинцев, а также оскорбительные выражения по национальному происхождению. Самарцы по совокупности оштрафованы на 100 тысяч рублей. Это четвертый случай для "Крыльев", клуб предупрежден, что в случае повторных нарушений будут применены более строгие санкции.

"Ростов" - "Рубин"

- Курбан Бердыев покидал пределы технической зоны, главный тренер казанцев получил штраф в 20 тысяч рублей. "Ростов" оштрафован на 20 тысяч рублей за выброшенные фанатами на поле после матча бумажные самолетики.

ЦСКА –"Урал"

- Болельщики армейцев скандировали оскорбительные кричалки в адрес клуба "Спартак". ЦСКА оштрафован на 40 тысяч рублей, поскольку это уже 4 нарушение в сезоне. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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