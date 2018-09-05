ЦСКА оштрафован на 40 тысяч рублей за скандирования фанатов в адрес "Спартака"

Председатель Контрольно-дисциплинарной комиссии (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал о наказаниях, которые понесут клубы по итогам матчей шестого тура чемпионата России. В частности, штраф за оскорбительные скандирования болельщиков получил ЦСКА.
- Болельщики самарского клуба скандировали нецензурные выражения в адрес махачкалинцев, а также оскорбительные выражения по национальному происхождению. Самарцы по совокупности оштрафованы на 100 тысяч рублей. Это четвертый случай для "Крыльев", клуб предупрежден, что в случае повторных нарушений будут применены более строгие санкции.
- Курбан Бердыев покидал пределы технической зоны, главный тренер казанцев получил штраф в 20 тысяч рублей. "Ростов" оштрафован на 20 тысяч рублей за выброшенные фанатами на поле после матча бумажные самолетики.
- Болельщики армейцев скандировали оскорбительные кричалки в адрес клуба "Спартак". ЦСКА оштрафован на 40 тысяч рублей, поскольку это уже 4 нарушение в сезоне. (Иван ТОРОПЦЕВ)