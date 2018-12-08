ЦСКА обыграл "Енисей"

ЦСКА победил "Енисей" в матче 17-го тура премьер-лиги (2:1). Голами в составе армейцев отметились защитник Георгий Щенников и хавбек Никола Влашич. У красноярцев отличился хавбек Павел Комолов.

Отметим, что на 62-й минуте "Енисей" не смог реализовать пенальти - защитник Валерий Кичин попал в штангу.

ЦСКА набрал 30 очков и остался на третьем месте. "Енисей" с 10 баллами замыкает турнирную таблицу.

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

ЦСКА - "Енисей" (Красноярск) - 2:1 (2:0)

Голы: Щенников, 4 (1:0). Влашич, 15 (2:0). Комолов, 54 (2:1).

Нереализованный пенальти: Кичин, 62 (штанга)

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Набабкин, Бекао (Бийол, 54), Магнуссон, Щенников, Бистрович, Влашич, Сигурдссон (Эрнандес, 77), Чалов, Жамалетдинов (Кучаев, 46).

"Енисей" (Красноярск): Юрченко, Ятченко (Обрадович, 88), Гаджибеков, Кичин, Занев, Саркисов, Торбинский (Фатуллаев, 68), Огуде, Зотов, Комков, Кутьин (Комолов, 32).

Предупреждения: Зотов, 60. Набабкин, 61. Торбинский, 65. Занев, 90+4.

Судьи: Лапочкин. Кудрявцев (оба - Санкт-Петербург), Усачев (Ростов-на-Дону).

8 декабря. Москва. Стадион "ВЭБ Арена".

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