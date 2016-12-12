14:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА объявил о назначении Гончаренко

Виктор ГОНЧАРЕНКО возвращается в ЦСКА из "Уфы" в новом качестве. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ" Виктор ГОНЧАРЕНКО - новый главный тренер ЦСКА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Виктор ГОНЧАРЕНКО возвращается в ЦСКА из "Уфы" в новом качестве. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Новым главным тренером ЦСКА, как и предполагал "СЭ", стал Виктор Гончаренко. 39-летний специалист стал преемником Леонида Слуцкого, сообщила пресс-служба армейского клуба в клубном твиттере.

Гончаренко входил в тренерский штаб Слуцкого в чемпионском сезоне-2015/16, а в первой половине этого руководил "Уфой". При этом в контракте белоруса с башкирским клубом была предусмотрена возможность его разрыва в случае приглашения из ЦСКА. Ранее специалист также работал с БАТЭ, "Кубанью" и "Уралом".

Напомним, Слуцкий покинул ЦСКА после более чем семи лет (он принял команду осенью 2009 года). Во главе красно-синих россиянин провел 302 матча, выиграл три чемпионских титула и по два Кубка и Суперкубка России, а также завоевал два серебра и одну бронзу премьер-лиги и дважды выводил армейцев в плей-офф Лиги чемпионов и в первом случае дошел до четвертьфинала главного еврокубка.

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Материалы сюжета: ЦСКА: Гончаренко вместо Слуцкого
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Ivan Jackson

секрет полишинеля ))) достаточно было посмотреть "фильм" цска-уфа)))) тогда еще аж сам адекватный зритель был тута)))

14:42

miker65

Непонятно только одно. Что сделает Гончаренко, когда Гинер прикажет ему сыграть договорняк. Уволится, как он это делал дважды или выставит дубль?

14:42

Новоуепинни

Капец коням. Через год в ФНЛ

14:40

miker65

Неправильное название новости. Правильно так: ЦСКА объявил о о назначении Гончаренко. Самого принципиального тренера в РФПЛ.

14:39

Гаттузо зол!

ООООО! Уже фильм об этом грязном лятуне ганчаренке сняли. Чудовищно. Думаю эти пол сезона и следующий, а дальше он пойдет по рукам.

14:31

bvb1987

не вовремя новость пришла!тут жеребьевка ЛЧ важнее гораздо!

14:31

zeon111

Лучшебы Газзаева вернули!

14:27

delacrua

Бегемотик ушел в болото. к крокодилам )))

14:22

karlikf1

Ну, вот, а ещё на прошлой неделе говорил, знать дескать ничего не знаю, никто мне ничего не говорил и, вообще, от__битесь от меня :)

14:12

sssmol

До конца сезона. После 6-7 места поблагодарят и проводят обратно в Уфу.

14:12

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