ЦСКА объявил о назначении Гончаренко

Новым главным тренером ЦСКА, как и предполагал "СЭ", стал Виктор Гончаренко. 39-летний специалист стал преемником Леонида Слуцкого, сообщила пресс-служба армейского клуба в клубном твиттере.
⚡️⚡️⚡️ Виктор Ганчаренко назначен главным тренером #ЦСКА! Подробности через несколько минут pic.twitter.com/W6FJiUU4cc– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 12 декабря 2016 г.
Гончаренко входил в тренерский штаб Слуцкого в чемпионском сезоне-2015/16, а в первой половине этого руководил "Уфой". При этом в контракте белоруса с башкирским клубом была предусмотрена возможность его разрыва в случае приглашения из ЦСКА. Ранее специалист также работал с БАТЭ, "Кубанью" и "Уралом".
Напомним, Слуцкий покинул ЦСКА после более чем семи лет (он принял команду осенью 2009 года). Во главе красно-синих россиянин провел 302 матча, выиграл три чемпионских титула и по два Кубка и Суперкубка России, а также завоевал два серебра и одну бронзу премьер-лиги и дважды выводил армейцев в плей-офф Лиги чемпионов и в первом случае дошел до четвертьфинала главного еврокубка.
Ivan Jackson
секрет полишинеля ))) достаточно было посмотреть "фильм" цска-уфа)))) тогда еще аж сам адекватный зритель был тута)))
14:42
miker65
Непонятно только одно. Что сделает Гончаренко, когда Гинер прикажет ему сыграть договорняк. Уволится, как он это делал дважды или выставит дубль?
14:42
Новоуепинни
Капец коням. Через год в ФНЛ
14:40
miker65
Неправильное название новости. Правильно так: ЦСКА объявил о о назначении Гончаренко. Самого принципиального тренера в РФПЛ.
14:39
Гаттузо зол!
ООООО! Уже фильм об этом грязном лятуне ганчаренке сняли. Чудовищно. Думаю эти пол сезона и следующий, а дальше он пойдет по рукам.
14:31
bvb1987
не вовремя новость пришла!тут жеребьевка ЛЧ важнее гораздо!
14:31
zeon111
Лучшебы Газзаева вернули!
14:27
delacrua
Бегемотик ушел в болото. к крокодилам )))
14:22
karlikf1
Ну, вот, а ещё на прошлой неделе говорил, знать дескать ничего не знаю, никто мне ничего не говорил и, вообще, от__битесь от меня :)
14:12
sssmol
До конца сезона. После 6-7 места поблагодарят и проводят обратно в Уфу.
14:12