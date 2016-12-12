ЦСКА объявил о назначении Гончаренко

Новым главным тренером ЦСКА, как и предполагал "СЭ", стал Виктор Гончаренко. 39-летний специалист стал преемником Леонида Слуцкого, сообщила пресс-служба армейского клуба в клубном твиттере.

⚡️⚡️⚡️ Виктор Ганчаренко назначен главным тренером #ЦСКА! Подробности через несколько минут pic.twitter.com/W6FJiUU4cc – ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 12 декабря 2016 г.

Гончаренко входил в тренерский штаб Слуцкого в чемпионском сезоне-2015/16, а в первой половине этого руководил "Уфой". При этом в контракте белоруса с башкирским клубом была предусмотрена возможность его разрыва в случае приглашения из ЦСКА. Ранее специалист также работал с БАТЭ, "Кубанью" и "Уралом".

Напомним, Слуцкий покинул ЦСКА после более чем семи лет (он принял команду осенью 2009 года). Во главе красно-синих россиянин провел 302 матча, выиграл три чемпионских титула и по два Кубка и Суперкубка России, а также завоевал два серебра и одну бронзу премьер-лиги и дважды выводил армейцев в плей-офф Лиги чемпионов и в первом случае дошел до четвертьфинала главного еврокубка.