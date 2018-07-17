ЦСКА и "Локо" пока не могут купить Живоглядова. Игрок стоит дорого

По информации "СЭ", ЦСКА и "Локомотив" приостановили диалог по трансферу защитника "Уфы" Дмитрия Живоглядова. К игроку проявляют интерес оба клуба.

В контракте футболиста отсутствует пункт о сумме выкупа, что позволяет уфимцам диктовать свои условия. По некоторым данным, цена футболиста составляет 3,5 миллиона евро. Ни железнодорожники, ни армейцы платить эту сумму не готовы.

Живоглядов выступает за "Уфу" с 2016 года. В прошлом сезоне 24-летний игрок обороны принял участие в 28 матчах, забив 2 мяча, отдав 4 результативные передачи и получив 7 желтых карточек. (Сергей ЕГОРОВ)

Таблица переходов РФПЛ //

Все о чемпионате России по футболу – здесь