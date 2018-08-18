ЦСКА - "Арсенал": Влашич в стартовом составе

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч четвертого тура чемпионата России против "Арсенала".

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Бистрович, Бийол, Влашич, Жамалетдинов, Эрнандес.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чалов, Ефремов, Пухов, Гордюшенко, Ахметов, Жиронкин.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

ЦСКА - "Арсенал": Чемпионат России, 4-й тур, 18 августа 2018, онлайн трансляция – в 16.30

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