ЦСКА - "Арсенал": Влашич в стартовом составе

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч четвертого тура чемпионата России против "Арсенала".
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Бистрович, Бийол, Влашич, Жамалетдинов, Эрнандес.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чалов, Ефремов, Пухов, Гордюшенко, Ахметов, Жиронкин.
Матч начнется в 16.30 по московскому времени.
ЦСКА - "Арсенал": Чемпионат России, 4-й тур, 18 августа 2018, онлайн трансляция – в 16.30
Наш состав на #ЦСКАарсенал!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 18 августа 2018 г.
Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Бистрович, Бийол, Влашич, Жамалетдинов, Эрнандес.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чалов, Ефремов, Пухов, Гордюшенко, Ахметов, Жиронкин. pic.twitter.com/Sr6bzJnUrt