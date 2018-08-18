15:19 | Футбол — РПЛ

ЦСКА - "Арсенал": Влашич в стартовом составе


Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч четвертого тура чемпионата России против "Арсенала".

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Бистрович, Бийол, Влашич, Жамалетдинов, Эрнандес.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чалов, Ефремов, Пухов, Гордюшенко, Ахметов, Жиронкин.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

ЦСКА - "Арсенал": Чемпионат России, 4-й тур, 18 августа 2018, онлайн трансляция – в 16.30

 

 

 

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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