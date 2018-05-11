Чорлука не сыграет с "Арсеналом"

Как стало известно "СЭ", защитник "Локомотива" Ведран Чорлука не примет участия в воскресном матче 30-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала". Хорват освобожден от подготовки к этой встрече по медицинским показателям.



Напомним, что в игре 29-го тура с "Зенитом" (1:0) 32-летний балканец был заменен после первого тайма. Также матч с "канонирами" из-за перебора желтых карточек пропустит правый вингер железнодорожников Владислав Игнатьев. (Арман МКРТЧЯН)



В нынешнем чемпионате России Чорлука провел шесть матчей.



Матч "Арсенал" - "Локомотив" пройдет 13 мая, начало - 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.