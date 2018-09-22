Премьер-лига. 8-й тур. Расписание и результаты матчей

"Енисей" – "Урал"
22 сентября. Красноярск. Центральный стадион им.Ленинского комсомола. 11.30 (Матч Премьер – 11.25).
"Енисей" – "Урал": онлайн-трансляция матча
"Динамо" – "Анжи"
22 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки". 14.00 (Матч ТВ – 13.55, Матч Премьер – 13.45).
"Динамо" – "Анжи": онлайн-трансляция матча
"Арсенал" – "Рубин"
22 сентября. Тула. Стадион "Арсенал". 16.30 (Матч Премьер – 16.15).
"Арсенал" – "Рубин": онлайн-трансляция матча
"Ростов" – "Уфа"
22 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена". 19.00 (Матч Премьер – 18.45).
"Ростов" – "Уфа": онлайн-трансляция матча
"Ахмат" – "Оренбург"
22 сентября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена". 19.00. (Матч Наш Спорт – 18.55, Матч Премьер – 21.55).
"Ахмат" – "Оренбург": онлайн-трансляция матча
"Зенит" – "Локомотив"
23 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 16.30 (Матч Премьер – 16.25).
"Зенит" – "Локомотив": онлайн-трансляция матча
ЦСКА – "Спартак"
23 сентября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА". 19.00 (Матч ТВ – 18.05, Матч Премьер – 18.55).
ЦСКА – "Спартак": онлайн-трансляция матча
"Крылья Советов" – "Краснодар"
24 сентября. Самара. Стадион "Самара Арена". 18.30 (Матч Премьер – 18.25).
"Крылья Советов" – "Краснодар": онлайн-трансляция матча
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам