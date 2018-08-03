Премьер-лига. 1-й тур. Расписание и результаты

"Динамо" (Москва) – "Рубин" (Казань)
3 августа. 19.30. Химки. "Арена Химки"
"Динамо" – "Рубин": онлайн-трансляция
"Урал" (Екатеринбург) - "Краснодар"
4 августа. 14.00 (мск). Екатеринбург. "Екатеринбург Арена"
"Урал" - "Краснодар": онлайн-трансляция
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Арсенал" (Тула)
4 августа. 16.30. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург"
"Зенит" - "Арсенал": онлайн-трансляция
"Локомотив" (Москва) - "Спартак" (Москва)
4 августа. 19:00. Москва."РЖД Арена"
"Локомотив" - "Спартак": онлайн-трансляция
"Крылья Советов" (Самара) - "Оренбург"
5 августа. 16.30. Самара. "Самара Арена"
"Крылья Советов" - "Оренбург": онлайн-трансляция
ЦСКА - "Ростов" (Ростов-на-Дону)
5 августа. 19:00. Москва. "ВЭБ Арена"
ЦСКА - "Ростов": онлайн-трансляция
"Ахмат" (Грозный) - "Енисей" (Красноярск)
5 августа. 21:30. Грозный. "Ахмат Арена"
"Ахмат" - "Енисей": онлайн-трансляция
"Уфа" - "Анжи" (Махачкала)
6 августа. 17:00. Уфа. Стадион "Нефтяник"
"Уфа" - "Анжи": онлайн-трансляция
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам
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