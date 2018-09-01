Чалов сделал хет-трик, ЦСКА разгромил "Урал"

ЦСКА обыграл "Урал" в матче 6-го тура чемпионата России (4:0). Хет-триком в составе армейского клуба отметился нападающий Федор Чалов.

На 89-й минуте гол в составе хозяев забил полузащитник Кристиян Бистрович.

Гости могли отличиться на 50-й минуте, когда в ворота москвичей был назначен пенальти. Однако хавбек Петрюс Бумаль не смог реализовать 11-метровый, попав в штангу.

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6-й тур

ЦСКА - "Урал" (Екатеринбург) - 4:0 (2:0)

Голы: Чалов, 13 (1:0). Чалов, 31 (2:0). Чалов, 85 (3:0). Бистрович, 89 (4:0).

Нереализованный пенальти: Бумаль, 51 (штанга).

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон (Чернов, 22), Бекао, Набабкин, Мариу Фернандес, Бистрович, Влашич, Ахметов (Обляков, 61), Ефремов, Чалов, Эрнандес (Бийол, 77).

"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков (Динга, 42), Брызгалов, Балажиц, Меркулов, Димитров, Бумаль, Жигулев (Егорычев, 72), Бикфалви, Эль-Кабир, Панюков (Ильин, 60).

Предупреждения: Брызгалов, 4. Чернов, 29. Панюков, 33.

Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина), Хатуев (Грозный).

1 сентября. Москва. Стадион "ВЭБ Арена".

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