Чалов рассказал, кто из новичков ЦСКА проявил себя ярче всех

Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что селекционная служба армейцев провела грамотную работу в летнее трансферное окно. 20-летний форвард также добавил, что ярче всех из новичков проявил себя хавбек Никола Влашич.

- ЦСКА грамотно повел себя на трансферном рынке, и все, кого клуб взял, сходу заиграли, - сказал Чалов в интервью RT. - В команде существует здоровая конкуренция, все хотят играть и понимают, что могут по-настоящему проявить себя.

Выделить можно, пожалуй, всех новичков, но ярче остальных проявил себя, конечно, Никола Влашич. Отлично смотрятся Ильзат Ахметов и Иван Обляков. Да все. ЦСКА пополнили по-настоящему одаренные ребята, которым сходу удалось вписаться в состав и приноровиться к игре, которую ставит Виктор Гончаренко.

ЦСКА занимает 3-е место в премьер-лиге, имея в активе 27 очков после 16 туров.

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