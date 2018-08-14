Бывший гендиректор "Динамо" вдвое уменьшил сумму отступных в контракте Ташаева

Первый заместитель генерального директора "Динамо" Игорь Клочко заявил, что экс-гендиректор бело-голубых Евгений Муравьев за месяц до ухода с поста заключил новый трудовой договор с полузащитником Александром Ташаевым, в котором сумма отступных была уменьшена больше чем в два раза. Сегодня, 14 августа, инстанция признала законным пункт об отступных в контракте хавбека с бело-голубыми – этим летом 24-летний игрок перешел в "Спартак".

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- У футболиста изначально был подписан трудовой договор с отступными, которые устраивали наш клуб, - приводит "Р-Спорт" текст заявления Клочко, предоставленного пресс-службой ВФСО "Динамо". - Однако за месяц до своего ухода бывший генеральный директор Е. Муравьев подписал с Ташаевым новый трудовой договор, уменьшив сумму отступных более чем в два раза. Причем такое подписание состоялось без ведома совета директоров клуба.

В эти же сроки были совершены и другие сделки как минимум спорного и непрозрачного характера, в них фигурировали одни и те же заинтересованные лица. В настоящее время руководство клуба пытается уменьшить издержки клуба и отстаивать спортивные и финансовые интересы "Динамо", для чего обращается как в судебные, так и в следственные органы.

В этом сезоне Ташаев провел в составе "Спартака" три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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