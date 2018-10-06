00:10 | Футбол — РПЛ

Бывшие против "Спартака": Аленичев станет седьмым

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Дмитрий Аленичев станет седьмым экс-тренером "Спартака", который сыграет против красно-белых в чемпионате России в качестве тренера другой команды.

Заметим, что во время работы в "Арсенале" Аленичев уже встречался со "Спартаком", однако, на тот момент он еще не работал в московской команде. (Алексей Мороз)

Бывшие тренеры "Спартака" против красно-белых

Тренер

Клубы

Матчи

Константин БЕСКОВ

Асмарал, Динамо

+0=3-3, мячи 3-11

Олег РОМАНЦЕВ

Динамо

+0=1-1, мячи 2-6

Георгий ЯРЦЕВ

Динамо, Ротор

+0=0-2, мячи 1-8

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

Амкар, Динамо, Терек

+2=0-4, мячи 11-8

Игорь ЛЕДЯХОВ

Ахмат

+1=0-0. мячи 3-1

Валерий КАРПИН

Ростов

+1=0-1, мячи 1-2

Итого

 

+4=4-11, мячи 21-36

Матч "Енисей" - "Спартак" начнется в 11.30 по московскому времени.

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