Бывшие против "Спартака": Аленичев станет седьмым

Дмитрий Аленичев станет седьмым экс-тренером "Спартака", который сыграет против красно-белых в чемпионате России в качестве тренера другой команды.

Заметим, что во время работы в "Арсенале" Аленичев уже встречался со "Спартаком", однако, на тот момент он еще не работал в московской команде. (Алексей Мороз)

Бывшие тренеры "Спартака" против красно-белых

Тренер Клубы Матчи Константин БЕСКОВ Асмарал, Динамо +0=3-3, мячи 3-11 Олег РОМАНЦЕВ Динамо +0=1-1, мячи 2-6 Георгий ЯРЦЕВ Динамо, Ротор +0=0-2, мячи 1-8 Станислав ЧЕРЧЕСОВ Амкар, Динамо, Терек +2=0-4, мячи 11-8 Игорь ЛЕДЯХОВ Ахмат +1=0-0. мячи 3-1 Валерий КАРПИН Ростов +1=0-1, мячи 1-2 Итого +4=4-11, мячи 21-36

Матч "Енисей" - "Спартак" начнется в 11.30 по московскому времени.

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