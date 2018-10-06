Бывшие против "Спартака": Аленичев станет седьмым

Дмитрий Аленичев станет седьмым экс-тренером "Спартака", который сыграет против красно-белых в чемпионате России в качестве тренера другой команды.
Заметим, что во время работы в "Арсенале" Аленичев уже встречался со "Спартаком", однако, на тот момент он еще не работал в московской команде. (Алексей Мороз)
Бывшие тренеры "Спартака" против красно-белых
|
Тренер
|
Клубы
|
Матчи
|
Константин БЕСКОВ
|
Асмарал, Динамо
|
+0=3-3, мячи 3-11
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
Динамо
|
+0=1-1, мячи 2-6
|
Георгий ЯРЦЕВ
|
Динамо, Ротор
|
+0=0-2, мячи 1-8
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
Амкар, Динамо, Терек
|
+2=0-4, мячи 11-8
|
Игорь ЛЕДЯХОВ
|
Ахмат
|
+1=0-0. мячи 3-1
|
Валерий КАРПИН
|
Ростов
|
+1=0-1, мячи 1-2
|
Итого
|
|
+4=4-11, мячи 21-36
Матч "Енисей" - "Спартак" начнется в 11.30 по московскому времени.
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