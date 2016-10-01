Букмекеры считают "Локомотив" фаворитом в матче с тульским "Арсеналом"

1 октября состоится матч 9-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Локомотив" – "Арсенал" Т. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Локомотив" – "Арсенал" Т

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,48 – Н 4,15 – П2 8,15

Трансляция матча "Локомотив" – "Арсенал" Т 1 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" – "Арсенал" Т.

Прямая трансляция матча "Локомотив" – "Арсенал" Т 1 октября на канале, "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Локомотив" – "Арсенал" Т

Георгий ЧЕРДАНЦЕВ, комментатор "Матч ТВ"– 3:0. У "Локо" три поражения подряд, пора начать побеждать. Тула совершенно разобранная, почти ничего не забивает.

Сергей ЕГОРОВ, заместитель шефа отдела футбола "СЭ" – 2:0. Шанс у "Арсенала" есть, он возрастет, если выйдет на поле Илья Максимов. Но все же явный перевес у хозяев – тулякам может помочь только госпожа удача.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=0-1, 4 – 2.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 5 мая 1993 года 1/16 Кубка России "Арсенал" Т – "Локомотив" 1:2 10 августа 2014 года Чемпионат РФПЛ "Арсенал" Т – "Локомотив" 0:2 14 марта 2015 года Чемпионат РФПЛ "Локомотив" – "Арсенал" Т 0:1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Локомотив", не побеждавший в этом сезоне на своем стадионе (=2-1) единственный матч с "Арсеналом" в Черкизове проиграл 0:1.

Последнюю выездную победу в премьер-лиге "Арсенал" одержал в апреле 2015-го над "Амкаром" (1:0), после чего провел восемь гостевых встреч (=2-6).

ЦИТАТЫ

Александр САМЕДОВ, полузащитник "Локомотива":

– Этот состав в прошлом сезоне 25 туров шел в тройке. Этот состав вышел из очень сильной группы Лиги Европы. У нас хорошая команда, мы это доказывали в том году. Да, провалили концовку, и это нас не красит. Но я уверен в своей команде, в своих партнерах. На нас сейчас все набросились – и мы это заслужили. Но эта команда может добиваться хороших результатов.

Сергей ПАВЛОВ, главный тренер "Арсенала":

– Мы каждую игру настраиваемся на победу. Не всегда получается, но мы не едем за ничьей. Ищем слабые стороны соперника, пытаемся свои плюсы использовать. Другое дело, что получается не всегда, на что есть объективные и субъективные причины.